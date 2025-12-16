साजूक तुपात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत.
भारतीय लोक चपातीला लावून ते डाळ आणि भाजीतही तूप टाकतात. कारण तूप आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे
मात्र तूप प्रत्येकासाठी आरोग्यदायी ठरू शकत नाही. काही लोकांसाठी ते नुकसानदायी ठरू शकते
जर तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल तर तूप अजिबात खावू नका
तसंच, हृदय रोगाच्या रुग्णांनीदेखील अधिक प्रमाणात तूप खाणे चांगले नाही
काही लोकांना तूप जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने चेहऱ्यावर पिंपल्सची समस्या निर्माण होऊ शकते
