शेवग्याच्या शेंगामध्ये अनेक पोषक तत्वे असतात. त्यामुळं आहारात याचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो
पण काही लोकांनी चुकूनही शेवग्याच्या शेंगा खावू नयेत.
शेवग्याच्या शेंगांत प्रोटिनचे प्रमाण भरपूर असते. त्यामुळं अनेक प्रकारचे आजार दूर होतात
मात्र काही जणांसाठी शेवग्याच्या शेंगा नुकसानदायकदेखील ठरू शकतात
गर्भवती महिलांनी चुकूनही शेवग्याच्या शेंगा खावू नये, कारण त्याचा गुणधर्म उष्ण असतो
ज्यांना मासिक पाळीच्या काळात जास्त रक्तस्त्राव होतो त्यांनीही शेवग्याच्या शेंगा खावू नयेत.
लो बीपीची समस्या असलेल्या लोकांनीही शेवग्याच्या शेंगा खाणे टाळावे
वरील माहिती सामान्य माहितीवर आधारित असून झी 24 तास याची पुष्टी करत नाही