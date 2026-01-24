'या' लोकांनी मुळा खाऊ नये!

Tejashree Gaikwad
Jan 24,2026


मुळ्यामध्ये गोइट्रोजेन्स असतात, जे थायरॉईड हार्मोनच्या निर्मितीत अडथळा आणू शकतात. अशा लोकांनी कच्चा मुळा टाळावा, शिजवलेला थोड्या प्रमाणात चालू शकतो.


पोटाचे आजार असलेले लोक जसे की गॅस, अॅसिडिटी,पोट फुगणे, अल्सर यांनी मुळा खाऊ नये.


मुळ्यामध्ये ऑक्सलेट्स असतात, जे किडनी स्टोनची समस्या वाढवू शकतात.


मुळा रक्तदाब कमी करण्यास मदत करतो, त्यामुळे आधीच लो बीपी असल्यास चक्कर येण्याचा धोका असतो.


काहींना मुळा खाल्ल्यावर खाज, घसा खवखव शिवाय ओठ किंवा जीभ सुजणे अशी अॅलर्जिक प्रतिक्रिया येऊ शकते.


लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांची पचनशक्ती कमी असल्यामुळे मुळा गॅस आणि अपचन निर्माण करू शकतो.


कच्च्या मुळ्यात जंतुसंसर्गाचा धोका असू शकतो. नीट धुऊन, शिजवलेला मुळा थोड्या प्रमाणात सुरक्षित असतो .

VIEW ALL

Republic Day Special: 26 जानेवारीसाठी पाहा काही नेल आर्ट आयडिया!

भारतात महिलांची अ‍ॅव्हरेज उंची किती असते?

रात्री झोपताना चेहऱ्याला 'या' तेलाने करा मसाज, सकाळी त्वचा करेल ग्लो

Wi-Fi चा फुल फॉर्म काय?
Read Next Story