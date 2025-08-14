आरोग्यदायी पदार्थ खाण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. मोड आलेली कडधान्य त्यापैकीच एक.
मोड आलेल्या कडधान्यांमध्ये प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम, विटामिन अशी तत्त्वं असल्यानं ती शरीरास फायदेशीर ठरतात.
डाएटिंग करणाऱ्यांची तर या मोड आलेल्या कडधान्यांना विशेष पसंती असते. मात्र काहींसाठी ते आरोग्यदायी ठरत नाही.
कमी रोगप्रतिकारक शक्ती असणाऱ्यांनी कडधान्य, त्यातही मोड आलेली कडधान्य खाऊ नयेत असा सल्ला दिला जातो.
पचनसंबंधी तक्रार असणाऱ्यांनीसुद्धा मोड आलेल्या कडधान्यांचं सेवन करु नये असं म्हटलं जातं.
गरोदर महिला आणि वयोवृद्धांनाही मोड आलेली कडधान्य न खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
कडधान्यांना मोड आणून त्यांच्या सेवनाचा शरीराला फायदा असतो असं म्हटलं तरीही काही गोष्टी इथंसुद्धा अपवादात्मक आहेत. त्यामुळं कोणत्याही आहारविषयक बदलापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.