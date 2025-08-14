मोड आलेली कडधान्य कोणी खाऊ नयेत?

Sayali Patil
Aug 14,2025

पदार्थ

आरोग्यदायी पदार्थ खाण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. मोड आलेली कडधान्य त्यापैकीच एक.

प्रोटीन

मोड आलेल्या कडधान्यांमध्ये प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम, विटामिन अशी तत्त्वं असल्यानं ती शरीरास फायदेशीर ठरतात.

डाएटिंग

डाएटिंग करणाऱ्यांची तर या मोड आलेल्या कडधान्यांना विशेष पसंती असते. मात्र काहींसाठी ते आरोग्यदायी ठरत नाही.

कडधान्य

कमी रोगप्रतिकारक शक्ती असणाऱ्यांनी कडधान्य, त्यातही मोड आलेली कडधान्य खाऊ नयेत असा सल्ला दिला जातो.

कडधान्यांचं सेवन

पचनसंबंधी तक्रार असणाऱ्यांनीसुद्धा मोड आलेल्या कडधान्यांचं सेवन करु नये असं म्हटलं जातं.

गरोदर महिला

गरोदर महिला आणि वयोवृद्धांनाही मोड आलेली कडधान्य न खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

फायदा आणि तोटा...

कडधान्यांना मोड आणून त्यांच्या सेवनाचा शरीराला फायदा असतो असं म्हटलं तरीही काही गोष्टी इथंसुद्धा अपवादात्मक आहेत. त्यामुळं कोणत्याही आहारविषयक बदलापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.

VIEW ALL

90 टक्के महिला एक पाय दुसऱ्या पायावर ठेवून का बसतात? सुरक्षिततेसाठी नाही तर..

रेल्वेचा हॉर्नचा आवाज किती किलोमीटरपर्यंत ऐकू जातो?

'या' लोकांनी चुकूनही खावू नये अक्रोड

तुळशीचे तेल आहे गुणांचे भांडार! जाणून घ्या आश्चर्यकारक फायदे
Read Next Story