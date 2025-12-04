तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल की हॉटेल रूमच्या बेडवर पांढऱ्या रंगाची बेडशीट अंथरली आहे. यामागचं कारण ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.
हॉटेलच्या सर्व रूममधील चादरी या एकत्र ब्लीच आणि क्लोरीन केल्या जातात.
यामुळे चादरीवर लागलेले डाग सहज स्वच्छ होतात आणि त्याचा रंग सुद्धा फिका पडत नाही.
ब्लीच आणि क्लोरीन हे उष्णता आणि आद्रतेत सुद्धा बेडशीटला स्मेल फ्री ठेवण्याचं काम करते.
पांढरा रंग हा आलिशान जीवनशैलीशी सुद्धा संबंधित आहे. हॉटेलच्या खोलीत आलिशान वातावरण निर्माण करण्यासाठी पांढऱ्या बेडशीटचा वापर केला जाऊ शकतो.
तसेच पांढऱ्या रंगाच्या बेडशीट या कमी किंमतीत खरेदी करता येतात. तसेच त्या जाड सुद्धा असतात.
पांढरा रंग सकारात्मकता आणि शांतीचे प्रतीक मानला जातो. पांढऱ्या चादरी देखील शांत झोपेला प्रोत्साहन देतात. पांढरा रंग मन शांत आणि आनंदी ठेवण्यास देखील मदत करतो.
ग्राहकांना आरामदायी लूक देण्याच्या उद्देशाने हॉटेल्समध्ये पांढऱ्या बेडशीटचा ट्रेंड 1990 च्या दशकात सुरू झाला.