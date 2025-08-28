काजव्यांना आपण रात्री अंधारात चमकतांना पाहतो. त्यांच्या शरीरातील जैव-प्रकाश या प्रक्रियेमुळे ते प्रकाश उत्सर्जित करतात.
काजव्यांच्या पोटाच्या भागात लुसिफेरिन नावाचे रसायन, लुसिफेरेज नावाचा एन्झाइम, ऑक्सिजन आणि एटीपी यांच्या संयोगाने रासायनिक प्रक्रिया होते.
या प्रक्रियेतून थंड प्रकाश (Cool Light) तयार होतो, म्हणजेच उष्णता फारशी निर्माण होत नाही.
नर काजवे प्रकाशाच्या विशिष्ट पॅटर्नमध्ये चमक देऊन मादी काजव्यांचे लक्ष वेधतात. प्रत्येक प्रजातीचा प्रकाश सिग्नल वेगळा असतो.
काही प्रजातींमध्ये हा प्रकाश शत्रूंना दूर ठेवण्यासाठी असतो.
नैसर्गिकरित्या दिसणाऱ्या सर्वात कार्यक्षम प्रकाश स्रोतांपैकी एक म्हणजे काजवा.
या प्रकाशात जवळपास 90% ऊर्जा प्रकाश स्वरूपात बाहेर पडते, तर साधारण बल्बमध्ये बहुतांश ऊर्जा उष्णतेत वाया जाते.