तुम्हाला इतरांपेक्षा जास्त थंडी वाजते? 'या' आजाराचे लक्षण

अनेकांना इतरांपेक्षा जास्त थंडी वाजते. गोधडी किंवा हिटरमुळेही तुम्हाला ऊब जाणवत नाही.
अशावेळी याकडे दुर्लक्ष करु नका. कारण हे एका गंभीर आजाराचे लक्षण आहे.
व्हिटॅमिन B12 आणि व्हिटॅमिन D च्या कमतरतेमुळे जास्त थंडी लागते.
शरीराचे तापमान टिकवून ठेवण्यामध्ये हे दोन्ही व्हिटॅमिन्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
व्हिटॅमिन B12 शरीरातील लाल रक्तपेशींच्या (Red Blood Cells) निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या रक्तपेशी शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा करतात.
व्हिटॅमिन बी12ची कमतरता निर्माण झाल्यास शरीरामध्ये लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, यामुळे अॅनिमिया यासारख्या आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळेही थंडी लागते आणि हिवाळ्यातील आजारांचाही संसर्ग सहजरित्या होऊ शकतो. यामुळे थायरॉइड ग्रंथींच्या कार्यप्रणालीवरही दुष्परिणाम होतात.
तिसरे कारण म्हणजे रक्ताभिसरण प्रक्रियेतील अडथळे. रक्तवाहिन्यांच्या समस्यांमुळे हात आणि पाय यासारख्या अवयवांपर्यंत रक्ताचा पुरवठा होत नाही, ज्यामुळे हे अवयव कायम थंड पडतात.
चौथे कारण म्हणजे शरीराचे वजन कमी असणे किंवा शरीरामध्ये चरबीचे प्रमाण कमी असणे.
पाचवे कारण म्हणजे शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमळेही शरीराच्या तापमानावर परिणाम होऊ लागतात. डिहायड्रेशनमुळे शरीरातील उष्णता कमी होऊ शकते.
(Disclaimer वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)