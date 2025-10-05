व्हिटॅमिन डी, कॅल्शियम आणि प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे हाडं कमकुवत होऊ शकतात. गुडघे मजबूत करण्यासाठी संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे.
जास्त वजनामुळे तुमच्या गुडघ्यांवर थेट दबाव पडतो. यामुळे कार्टिलेज लवकरत झिजतो, ज्यामुळे चालण्यास त्रास होतो आणि तीव्र वेदना होतात.
सांध्याची लवचिकता राखण्यासाठी नियमित हालचाल करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही दिवसभर बसून राहाल आणि व्यायाम करत नसाल तर तुमच्या गुडघ्यांमधील स्नायू आणि अस्थिबंधन कमकुवत होऊ शकतात.
चुकीची पोश्चर, वजन उचलणे किंवा चुकीचा व्यायाम यामुळे गुडघ्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. .
वय वाढत असताना, शरीरातील कॅल्शियमचे प्रमाण कमी होते आणि कार्टिलेजची झीज होऊ लागते. आपल्या गुडघ्यांवर याचा सर्वात आधी त्रास होतो. वय वाढत असताना गुडघेदुखी सामान्य आहे, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.
जुनी दुखापती किंवा तुटलेली हाडे इत्यादींमुळे देखील कालांतराने गुडघे कमकुवत करू शकतात. अशा परिस्थितीत, फिजिओथेरपी आणि वैद्यकीय सल्ला स्थिती सुधारण्यास मदत करू शकतात.
ऑस्टियोआर्थरायटिस आणि आर्थरायटिस सारख्या आजारांमुळे सांध्यातील कार्टिलेज नष्ट होतात, ज्यामुळे गुडघ्यांमध्ये सूज, वेदना आणि चालण्यास त्रास होतो.
तुमचे गुडघे मजबूत ठेवण्यासाठी, चांगला आहार घ्यावा, दररोज हलका व्यायाम करावा, वजन नियंत्रणात ठेवावं आणि डॉक्टरांकडून नियमित तपासणी करावी.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)