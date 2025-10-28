तुम्ही पाहिलं असेल की चांदीच्या वस्तू या काही कालावधीनंतर काळ्या पडतात. पण सोन्याच्या वस्तूंमध्ये असं होत नाही.
चांदी आणि सोनं या दोन्ही धातूंमधील फरक हा रासायनिक प्रकृतिचा आहे.
चांदी हा एक धातू आहे जो हवेत असलेल्या सल्फर संयुगांसह जलद प्रतिक्रिया देतो.
खास करून हवेतील हायड्रोजन सल्फाइड वायूमुळे असं घडतं. जेव्हा हा वायू चांदीच्या पृष्ठभागाच्या संपर्कात येतो तेव्हा एक रासायनिक अभिक्रिया होते, ज्यामुळे चांदी सल्फाइड (Ag₂S) तयार होते. त्यामुळे चांदीच्या वस्तू काळ्या पडत जातात.
चांदीच्या पृष्ठभागावर रासायनिक थर तयार होणे या प्रक्रियेला Tarnishing असं म्हणतात.
सोनं हा रासायनिकदृष्ट्या अत्यंत स्थिर धातू आहे. ज्यामुळे तो खूप क्वचितच किंवा जवळजवळ कधीच वायू किंवा ऑक्सिजनशी प्रतिक्रिया करत नाही.
हवेतील ऑक्सिजन, आर्द्रता किंवा सल्फरचा सोन्यावर कोणताही विशेष परिणाम होत नाही. त्यामुळे, सोन्याच्या पृष्ठभागावर सल्फाइड किंवा ऑक्साइड तयार होत नाहीत
परिणामी सोन्याची चमक आणि रंग हा वर्षानुवर्षे टिकून असतो.