सर्दीच्या महिन्यांत सारखं सारखं डोकं का दुखतं?

Tejashree Gaikwad
Jan 25,2026


थंड वाऱ्यामुळे रक्तवाहिन्यांचे संकुचन होऊन रक्तप्रवाह कमी होतो. मस्तिष्कातील रक्तप्रवाह कमी होण्यामुळे डोकेदुखी होऊ शकते.


हवेतील सूक्ष्म कण आणि वातावरणातील कोरडेपणामुळे कधी कधी साइनससंबंधी समस्या उद्भवू शकतात.


साइनस इन्फेक्शनमुळे डोक्याच्या समोरच्या आणि डोळ्यांभोवती दुखणे आणि दबाव जाणवतो.


सर्दीमध्ये लोक कमी पाणी पितात. ह्यामुळे शरीरात पाणी कमी होऊन डिहायड्रेशन होऊ शकते. डिहायड्रेशनमुळे रक्तदाब कमी होतो आणि डोकेदुखी समस्या निर्माण होते.


झोपेच्या कमतरतेमुळे डोकेदुखीची समस्या वाढू शकते.


सर्दीच्या महिन्यांत सूर्याच्या प्रकाशाची कमतरता होऊन शरीरात विटामिन D ची कमी होऊ शकते. यामुळेही डोके दुखते.


वातावरण बदलामुळे मूड खराब होतो आणि मानसिक तणाव वाढतो, ज्यामुळे डोके दुखते.

VIEW ALL

कोल्हापूरपासून अवघ्या 21 किमीवर आहे 'हे' सुरेख हिलस्टेशन; माहितीये?

'या' लोकांनी मुळा खाऊ नये!

Republic Day Special: 26 जानेवारीसाठी पाहा काही नेल आर्ट आयडिया!

भारतात महिलांची अ‍ॅव्हरेज उंची किती असते?

Read Next Story