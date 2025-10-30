जेवताना उचकी का येते? जाणून घ्या यामागचं कारण

Tejashree Gaikwad
Oct 30,2025


आपण सगळ्यांनी अनुभवले असेल जेवत असताना अचानक उचकी सुरू होते आणि खाणं थांबवावं लागतं.


पण कधी विचार केला आहे का, की उचकी येते नेमकी का? आणि शरीर आपल्याला कोणता संकेत देतंय?


उचकी म्हणजे आपल्या डायाफ्राम (Diaphragm) नावाच्या स्नायूचा अचानक होणारं आकुंचन (spasm)


हा स्नायू आपल्या फुफ्फुसांच्या खाली असतो आणि श्वास घेण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.


जेव्हा हा स्नायू अचानक आकुंचन पावतो, तेव्हा वायुप्रवाह अडतो आणि “उक” असा आवाज निर्माण होतो त्यालाच आपण उचकी म्हणतो.


खूप घाईत जेवल्यास हवा (air) गिळली जाते. ही हवा पोटात साचून डायाफ्रामवर दबाव टाकते आणि उचकी सुरू होते.


वारंवार उचकी लागणं हे कधी कधी पचनसंस्थेच्या समस्यांचे लक्षण असू शकते.

VIEW ALL

रोहितसाठी युझवेंद्रची खास इंस्टग्राम स्टोरी, एकदा पाहाच

ढगांवर तरंगणारं टुमदार गाव; महाराष्ट्रापासून थोडं दूर, पण प्रवास पैसा वसूल!!!

आतड्यात साचलेला मळ झटक्यात साफ होईल, हे उपाय कराच

गुरुवारी गायीला गुळ खायला दिल्याने कोणता लाभ मिळतो?
Read Next Story