आपण सगळ्यांनी अनुभवले असेल जेवत असताना अचानक उचकी सुरू होते आणि खाणं थांबवावं लागतं.
पण कधी विचार केला आहे का, की उचकी येते नेमकी का? आणि शरीर आपल्याला कोणता संकेत देतंय?
उचकी म्हणजे आपल्या डायाफ्राम (Diaphragm) नावाच्या स्नायूचा अचानक होणारं आकुंचन (spasm)
हा स्नायू आपल्या फुफ्फुसांच्या खाली असतो आणि श्वास घेण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
जेव्हा हा स्नायू अचानक आकुंचन पावतो, तेव्हा वायुप्रवाह अडतो आणि “उक” असा आवाज निर्माण होतो त्यालाच आपण उचकी म्हणतो.
खूप घाईत जेवल्यास हवा (air) गिळली जाते. ही हवा पोटात साचून डायाफ्रामवर दबाव टाकते आणि उचकी सुरू होते.
वारंवार उचकी लागणं हे कधी कधी पचनसंस्थेच्या समस्यांचे लक्षण असू शकते.