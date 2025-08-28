छोले-भटुरे हा उत्तर भारतातील लोकप्रिय पदार्थ आहे.
पण हा पदार्थ जड असल्याने तो खाल्ल्यानंतर लगेच आळस आणि झोप येते.
भटुरे बनवताना खूप तेल वापरलं जातं. त्यामुळे शरीराला हे पचवण्यासाठी जास्त ऊर्जा लागते, त्यामुळे थकवा जाणवतो.
छोलेमध्ये प्रथिनं आणि भटुरेमध्ये कार्बोहायड्रेट्स जास्त प्रमाणात असतात.
या दोन्हींचं पचन करताना शरीरात ब्लड शुगर लेव्हल झपाट्याने वाढते आणि लगेचच घटते. यामुळे झोप येते.
गोड/जड अन्न खाल्ल्यानंतर शरीर जास्त प्रमाणात इन्सुलिन तयार करतं.
त्यामुळे मेंदूमध्ये सेरोटोनिन आणि मेलाटोनिन या झोप आणणाऱ्या रसायनांचं प्रमाण वाढतं.