हिवाळ्यात केस गळतीची समस्या का वाढते?

Pooja Pawar
Jan 11,2026


हिवाळ्यात केस अधिकतर कमजोर होतात आणि गळू लागतात. थंडी आणि कोरड्या हवेमुळे केसातील मॉइश्चर कमी होतं. त्यामुळे केस गळण्याचं प्रमाण वाढतं.


थंडी, कोरडी हवा आणि पोषणाची कमतरता यामुळे केस गळतात आणि त्याची निगा नराखल्याने हिवाळ्यात केस गळती वाढते हे त्याचं मुख्य कारण आहे.


ताण आणि हेअर प्रोडक्ट्सचा जास्त वापर केल्याने सुद्धा हेअर फॉल वाढतो. तेव्हा यापासून कसं वाचता येईल याविषयी जाणून घ्या.


हिवाळ्यात केस गळती थांबवायची असेल तर या ऋतूत केसांना नारळाचं किंवा बदामाचं तेल लावावं.


व्हिटॅमिन ए, सी, डी, ई आणि प्रोटीनने केस मजबूत होतात. तसेच खाण्यातून अंड, डाळ, पाले भाज्या, फळं इत्यादींचं सेवन नियमित करा.


हिवाळ्यात केस कोरडे होतात. तेव्हा केस धुताना कंडिशनर वापरा आणि गरम पाण्याऐवजी केस धुण्यासाठी कोमट पाण्याचा वापर करा.


तणावामुळे सुद्धा केसं गळू लागतात. अशावेळी योगा, पुरेशी झोप आणि मेडिटेशन यामुळे तणाव कमी होऊन हेअर फॉल सारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन किंवा वापर करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

