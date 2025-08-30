मोबाईल उशीखाली घेऊन झोपताय? आत्ताच सावध व्हा!

आजकाल अनेकांना मोबाईल फोन जवळ लागतो. झोपताना देखील काही जण उशीखाली फोन घेऊन झोपतात
काही जण आलार्म सेट करण्यासाठी मोबाईल फोन उशीखाली घेऊन झोपतात
आरोग्यासाठी ही सवय फारच घातक आहे
मोबाईलमधून निघणारे हानिकारक लाइट्स झोपेत अडथळा आणू शकतो
ही लाइट मेंदूतील मेलाटोनिन नावाच्या झोपेचे हार्मोन कमी करते
त्यामुळं तुम्हाला गाढ झोप लागत नाही आणि मग त्यामुळं थकवा येणे, तणाव वाढणे अशा समस्या निर्माण होतात
मोबाईलमधून निघणारे इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन शरीराला नुकसान पोहोचू शकतात
