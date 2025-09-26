बायको सतत संशय घेतेय? 'या' 4 सोप्या टिप्स ठरतील उपयोगी

Soneshwar Patil
Sep 26,2025


जर तुमच्या बायकोने तुमचे व्हॉट्सअॅप चॅट वाचले तर तिचा गैरसमज झाला तर काय होईल?


अनेकदा अशा परिस्थितीत पुरुष घाबरतात. वाचण्यासाठी ते भांडण करतात.


पण तुम्हाला अशा परिस्थिती सुधारण्यासाठी आम्ही काही उपाय सांगणार आहोत. वाचा सविस्तर


असे झाल्यास तुम्ही शांत विचार करा आणि योग्य निर्णय घ्या. यामुळे गैरसमज दूर होतील.


तसेच पत्नीच्या प्रतिक्रियेवर लगेच रागवू नका. कारण रागामुळे भांडण आणखी वाढू शकते.


जर एखादा मेसेज पत्नीला त्रास देणारा असेल तर तिला तो समजावून सांगा. तिला खोटू बोलू नका.


त्यांना असे वाटू द्या की तुमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही. तुमचा फोन, पासवर्ड आणि चॅट्सबद्दल सतर्क रहा.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

VIEW ALL

पृथ्वीवरचा 1 दिवस असायचा 6 तासांचा; मग कसा वाढत गेला?

तुपाला इंग्रजीत काय म्हणतात? शब्द सोपा आहे, पण कमी वापरातला...

मध्य रेल्वेवर शनिवारी विशेष ब्लॉक

'या' पदार्थांचं सेवन केल्यास वाढते कंबरदुखी; तज्ज्ञ म्हणतात, ते टाळलेलेच बरे

Read Next Story