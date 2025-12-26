हिवाळ्यात तापमानात घट झाल्याने रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि त्यामुळे रक्तदाब वाढून हृदय विकाराचा झटका येण्या सारख्या समस्या होऊ शकतात.
तेव्हा हिवाळ्यात हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी तुम्ही काही व्यायाम केल्यास शरीराला फायदा मिळू शकतो.
डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार हिवाळ्यात दररोज 30 मिनट मॉर्निंग वॉक केल्याने हार्ट रेट कंट्रोलमध्ये ठेवता येतो. तसेच ब्लड सर्कुलेशन सुद्धा वाढते. हे वजन नियंत्रित करण्यासाठी आणि हृदयाचे स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतात.
हिवाळ्यात जॉगिंग केल्याने हृदयाचे ठोके वाढतात आणि ब्लड सर्कुलेशन चांगलं होतं. थंड हवेत जॉगिंग केल्याने हृदय अधिक ऍक्टिव्ह होतं आणि स्ट्रेस कमी होतो.
रशी उड्या हृदयासाठी अतिशय चांगली कार्डियो एक्सरसाइज आहे. यामुळे हार्ट रेट वाढतो आणि ब्लड सर्कुलेशन चांगलं होतं तसेच कॅलरी बर्न होते.
सायकलिंग हृदय आणि फुफुसाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानलं जातं. ब्लड सर्कुलेशन आणि कोलेस्ट्रॉलचं संतुलन राखण्यासाठी सायकलिंग फायदेशीर ठरतं.
स्ट्रेचिंग आणि योगा एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करण्यासाठी आणि हृदयाला आराम मिळवून देण्यासाठी मदत करते. हे ताण कमी करण्यास आणि हृदय गती स्थिर ठेवण्यास मदत करतात.
केवळ व्यायामच नाही तर संतुलित आहार सोबत पुरेशी झोप सुद्धा महत्वाची आहे. यासोबतच ताण कमी करणे हृदयाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
