हिवाळ्यात हृदय निरोगी करण्यासाठी करा 'हे' व्यायाम

Pooja Pawar
Dec 26,2025


हिवाळ्यात तापमानात घट झाल्याने रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि त्यामुळे रक्तदाब वाढून हृदय विकाराचा झटका येण्या सारख्या समस्या होऊ शकतात.


तेव्हा हिवाळ्यात हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी तुम्ही काही व्यायाम केल्यास शरीराला फायदा मिळू शकतो.

चालणं :

डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार हिवाळ्यात दररोज 30 मिनट मॉर्निंग वॉक केल्याने हार्ट रेट कंट्रोलमध्ये ठेवता येतो. तसेच ब्लड सर्कुलेशन सुद्धा वाढते. हे वजन नियंत्रित करण्यासाठी आणि हृदयाचे स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतात.

जॉगिंग :

हिवाळ्यात जॉगिंग केल्याने हृदयाचे ठोके वाढतात आणि ब्लड सर्कुलेशन चांगलं होतं. थंड हवेत जॉगिंग केल्याने हृदय अधिक ऍक्टिव्ह होतं आणि स्ट्रेस कमी होतो.

रशी उड्या :

रशी उड्या हृदयासाठी अतिशय चांगली कार्डियो एक्सरसाइज आहे. यामुळे हार्ट रेट वाढतो आणि ब्लड सर्कुलेशन चांगलं होतं तसेच कॅलरी बर्न होते.

सायकल चालवणं :

सायकलिंग हृदय आणि फुफुसाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानलं जातं. ब्लड सर्कुलेशन आणि कोलेस्ट्रॉलचं संतुलन राखण्यासाठी सायकलिंग फायदेशीर ठरतं.

स्ट्रेचिंग आणि योगा :

स्ट्रेचिंग आणि योगा एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करण्यासाठी आणि हृदयाला आराम मिळवून देण्यासाठी मदत करते. हे ताण कमी करण्यास आणि हृदय गती स्थिर ठेवण्यास मदत करतात.

संतुलित आहार :

केवळ व्यायामच नाही तर संतुलित आहार सोबत पुरेशी झोप सुद्धा महत्वाची आहे. यासोबतच ताण कमी करणे हृदयाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

VIEW ALL

दररोज प्या दालचिनीचे पाणी, मिळतील हजारो फायदे

ख्रिसमस हा शब्द X-Mas असा का लिहितात?

कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे केस पांढरे होतात?

ब्रम्हांडातील सर्वात मोठा तारा, ज्यासमोर सुर्यही दिसतो ठेंगणा!
Read Next Story