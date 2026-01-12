हिवाळ्यात बनवा पौष्टिक आणि तितकाच चविष्ट बाजरीचा हलवा!

Manali Sagvekar
Jan 12,2026

बाजरी

बाजरी हे धान्य संपूर्ण शारीरिक आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

परफेक्ट रेसिपी

हिवाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी बाजरीचा हलवा ही एक परफेक्ट रेसिपी आहे.

रव्याच्या शिऱ्याला पर्याय

तसेच नेहमीच्या रव्याच्या शिऱ्याला एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.

बाजरीचा हलवा

बाजरीचा हलवा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम बाजरी खमंग भाजून घ्या.

भाजलेली बाजरी

भाजलेली बाजरी मिक्सरच्या सहाय्याने जाडसर वाटून घ्या.

भाजून घ्या

आता एका कढईत गरम तुपात बाजरीची जाडसर पू़ड आणि सोबत बदामही भाजून घ्या.

गूळाचा पाक

यानंतर गूळाचा पाक तयार करून घ्या. बाजरीची पूड आणि बदाम भाजताना त्यात गूळाचा पाक घाला.

मिश्रण परतत रहा

पाक घातल्यानंतर मिश्रण सतत परतत रहा. मिश्रण आटू लागल्यावर त्यात थोडे तूप घाला आणि पुन्हा परता.

वेलची पूड

शेवटी त्यात चवीनुसार वेलची पूड आणि बारीक चिरलेला सुका मेवा घालून एकत्र करा.

सर्व्ह करा

तयार झालेला गरमा गरम पौष्टिक बाजरीचा हलवा सर्व्ह करा.

