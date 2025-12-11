लहान मुलांना बाजारातील अनहेल्दी चॉकलेट आणि कँडीपासून दूर ठेवणे सोपे नसते.
यासाठी तुम्ही घरच्या घरी रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी 'भाजलेल्या चण्यांची चिक्की' बनवू शकता.
हिवाळ्यात ऊर्जा देणारी ही पौष्टिक चिक्की तुमच्या मुलांना नक्की आवडेल.
ही पौष्टिक चिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम भाजलेले चणे सोलून घ्या.
आता किसणीच्या सहाय्याने गूळ किसून घ्या.
एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये गूळ विरघळून पाक तयार करा.
गूळाच्या पाकात तीळ, वेलची आणि चणे घाला.
सर्व मिश्रण चांगले एकत्र करा आणि 1 ते 2 मिनिटे शिजवून घ्या.
आता मिश्रण गरम असतानाच तूप लावलेल्या ताटात काढून पसरवून घ्या.
थंड झाल्यावर चौकोनी आकाराचे चिक्कीचे काप करून घ्या.