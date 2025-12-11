घरच्या घरी अशी बनवा 'भाजलेल्या चण्यांची पौष्टिक चिक्की'

Dec 11,2025

अनहेल्दी चॉकलेट

लहान मुलांना बाजारातील अनहेल्दी चॉकलेट आणि कँडीपासून दूर ठेवणे सोपे नसते.

भाजलेल्या चण्यांची चिक्की

यासाठी तुम्ही घरच्या घरी रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी 'भाजलेल्या चण्यांची चिक्की' बनवू शकता.

पौष्टिक चिक्की

हिवाळ्यात ऊर्जा देणारी ही पौष्टिक चिक्की तुमच्या मुलांना नक्की आवडेल.

चणे सोला

ही पौष्टिक चिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम भाजलेले चणे सोलून घ्या.

गूळ किसा

आता किसणीच्या सहाय्याने गूळ किसून घ्या.

नॉनस्टिक पॅन

एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये गूळ विरघळून पाक तयार करा.

गूळाचा पाक

गूळाच्या पाकात तीळ, वेलची आणि चणे घाला.

एकत्र करा

सर्व मिश्रण चांगले एकत्र करा आणि 1 ते 2 मिनिटे शिजवून घ्या.

ताटात पसरवा

आता मिश्रण गरम असतानाच तूप लावलेल्या ताटात काढून पसरवून घ्या.

चिक्कीचे काप

थंड झाल्यावर चौकोनी आकाराचे चिक्कीचे काप करून घ्या.

