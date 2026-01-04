हिवाळ्यात थंडगार वातावरणात गरमा गरम मसालेदार आणि तिखट पदार्थ खाण्याची इच्छा होते.
यावेळी बाहेरील वातावरणाचा आनंद घेत वाफाळलेला, झणझणीत सूप पिण्यात काय अजबच मज्जा असते.
तुम्हीही सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी नूडल्स सूप बनवू शकता.
यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात एक चमचा बटर गरम करा.
आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा, लसूण आणि मिरची घालून थोडावेळ भाजून घ्या.
नंतर त्यात गरजेनुसार पाणी घाला.
आता त्यात काळी मिरी, मॅगी मसाला, सोया सॉस आणि चविनुसार मीठ घालून एकत्र करा.
उकळी आल्यानंतर त्यात मॅगी नूडल्स घाला आणि शिजू द्या.
सूप घट्टसर होण्यासाठी त्यात कॉर्नफ्लॉर आणि पाण्याचे मिश्रण मिसळा.
2 ते 3 मिनिटे उकळी आल्यानंतर सूपमध्ये कोथिंबीर घाला.
तयार झालेला गरमा गरम वाफाळलेला मॅगी नूडल्स सूप सर्व्ह करा.