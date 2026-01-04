हिवाळ्याच्या थंडीत बनवा गरमा गरम, झणझणीत 'मॅगी नूडल्स सूप'!

Jan 04,2026

थंडगार वातावरण

हिवाळ्यात थंडगार वातावरणात गरमा गरम मसालेदार आणि तिखट पदार्थ खाण्याची इच्छा होते.

झणझणीत सूप

यावेळी बाहेरील वातावरणाचा आनंद घेत वाफाळलेला, झणझणीत सूप पिण्यात काय अजबच मज्जा असते.

नूडल्स सूप

तुम्हीही सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी नूडल्स सूप बनवू शकता.

बटर

यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात एक चमचा बटर गरम करा.

भाजून घ्या

आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा, लसूण आणि मिरची घालून थोडावेळ भाजून घ्या.

पाणी घाला

नंतर त्यात गरजेनुसार पाणी घाला.

मॅगी मसाला

आता त्यात काळी मिरी, मॅगी मसाला, सोया सॉस आणि चविनुसार मीठ घालून एकत्र करा.

मॅगी नूडल्स

उकळी आल्यानंतर त्यात मॅगी नूडल्स घाला आणि शिजू द्या.

कॉर्नफ्लॉर स्लरी

सूप घट्टसर होण्यासाठी त्यात कॉर्नफ्लॉर आणि पाण्याचे मिश्रण मिसळा.

कोथिंबीर घाला

2 ते 3 मिनिटे उकळी आल्यानंतर सूपमध्ये कोथिंबीर घाला.

मॅगी नूडल्स सूप

तयार झालेला गरमा गरम वाफाळलेला मॅगी नूडल्स सूप सर्व्ह करा.

VIEW ALL

Chanakya Niti: महिलांना कोणत्या प्रकारचे पुरुष आवडतात, चाणाक्यंनी सांगितलं सिक्रेट!

कोणत्या देशांचे 'कमळ' हे राष्ट्रीय फूल आहे?

हिवाळ्यात रात्री हळदीचे दूध पिण्याचे फायदे

दुधात मिसळून प्या 'या' गोष्टी, थंडीपासून होईल बचाव

Read Next Story