निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार, महाराष्ट्रातील 'या' हिल स्टेशनला पर्यटकांची पसंती

Soneshwar Patil
Nov 22,2025


भारतात हिल स्टेशन म्हटलं की सर्वात प्रथम मनात येते ते म्हणजे हिमाचल प्रदेश.


पण महाराष्ट्रात हे हिल स्टेशनबद्दल सध्या पर्यटकांच्या प्रचंड पसंतीस उतरत आहे.


हे हिल स्टेशन इगतपुरीपासून सुमारे 44 किमी अंतरावर आहे. त्याचे नाव भंडारदरा आहे.


शांत आणि सुंदर हिल स्टेशनला भेट देयची असेल तर हे हिल स्टेशन एकदम सुंदर आहे.


त्यासोबत तुम्ही या ठिकाणी विल्सन डॅम आणि अम्ब्रेला वॉटरफॉलला भेट देऊ शकता.


तसेच तुम्ही या ठिकाणी सूर्यास्ताचा देखील आनंद घेऊ शकता.


सध्या भंडारदरा हिल स्टेशनला मोठ्या प्रमाणात पर्यटक भेट देत आहेत.

