Tamhini Ghat: ताम्हिणी घाटाचं नाव कसं पडलं?

Tejashree Gaikwad
Nov 21,2025

Tamhini Ghat Name History

महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेला ताम्हिणी घाट हा निसर्गरम्य सौंदर्यासाठी, धबधबे, दाट जंगलं आणि ढगांच्या सुंदर दृश्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

Tamhini Ghat Name History

पण अनेकांना या घाटाचं नाव नेमकं कसं पडलं याची उत्सुकता असते.

Tamhini Ghat Name History

ताम्हिणी घाटाचं नाव ताम्हिणी नावाच्या छोट्या गावावरून पडलं आहे.

Tamhini Ghat Name History

हा घाट ज्या भागातून जातो, त्या परिसरात ताम्हिणी नावाचं एक प्राचीन, आदिवासी वस्ती असलेलं गाव आहे.

Tamhini Ghat Name History

पूर्वी या भागातून जाण्यासाठी कठीण जंगलवाटा होत्या.

Tamhini Ghat Name History

लोक या मार्गाचा उल्लेख “ताम्हिणीचा घाट” असा करत.

Tamhini Ghat Name History

हळूहळू हा भाग विकसित झाला आणि नाव प्रचलित झाले.

VIEW ALL

संध्याकाळच्या नाशत्यासाठी बनवा 'ही' चमचमीत आणि झटपट रेसिपी

धोका वाढला! मुंबईकरांवर पुन्हा मास्क लावण्याची वेळ

हिवाळ्यात घरच्या घरी बनवा 'हा' चमचमीत आणि हेल्दी 'वेजिटेबल सूप'

सार्वत्रिक बालदिनानिमित्त तुमच्या मुलांना देता येतील अशा 8 भेटवस्तू

Read Next Story