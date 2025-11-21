महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेला ताम्हिणी घाट हा निसर्गरम्य सौंदर्यासाठी, धबधबे, दाट जंगलं आणि ढगांच्या सुंदर दृश्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
पण अनेकांना या घाटाचं नाव नेमकं कसं पडलं याची उत्सुकता असते.
ताम्हिणी घाटाचं नाव ताम्हिणी नावाच्या छोट्या गावावरून पडलं आहे.
हा घाट ज्या भागातून जातो, त्या परिसरात ताम्हिणी नावाचं एक प्राचीन, आदिवासी वस्ती असलेलं गाव आहे.
पूर्वी या भागातून जाण्यासाठी कठीण जंगलवाटा होत्या.
लोक या मार्गाचा उल्लेख “ताम्हिणीचा घाट” असा करत.
हळूहळू हा भाग विकसित झाला आणि नाव प्रचलित झाले.