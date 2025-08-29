लालबागच्या राज्याच्या दर्शनासाठी जाताय? आधी 'हे' वेळापत्रक पाहून घ्या

Pooja Pawar
Aug 29,2025


लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हे मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणपती मंडळ आहे.


'लालबागचा राजा' हा गणपती नवसाला पावणारा असल्याने दरवर्षी देशभरातून लाखोंच्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येथे येत असतात.


तेव्हा लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी येण्यापूर्वी मंडळाने दिलेलं वेळापत्रक, दर्शनाची वेळ, आरतीची वेळ इत्यादी माहिती करून घ्या अन्यथा वेळ वाया जाण्याची शक्यता आहे.


लालबागच्या राजाच्या सामान्य दर्शन हे सकाळी 5 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत सुरु असणार आहे


पुढील 10 दिवस लालबागच्या राज्याचं चरण स्पर्श दर्शन हे सकाळी 6 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे.


लालबागच्या राज्याचं मुख दर्शन हे सकाळी 6 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत सुरु राहणार.


दहा दिवस लालबागच्या राज्याचं लाईव्ह दर्शन 24 तास सुरु राहणार आहे. लाईव्ह दर्शन तुम्ही युट्युबच्या माध्यमातून पाहू शकता.

VIEW ALL

वाहनांवरील नंबर प्लेटच्या वेगवेगळ्या रंगांचा नेमका अर्थ काय?

किमान प्रवासात कमाल आनंद; ठाण्यापासून अवघ्या 67 किमीवर आहे निरव शांततेचं ‘हे’ ठिकाण

स्वप्नात बाप्पाचे विसर्जन पाहणं शुभ कि अशुभ?

रिकाम्या पोटी आलं चावून खाण्याचे फायदे, वाचाच!
Read Next Story