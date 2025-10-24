आजपर्यंत महाराष्ट्रातील 'या' शहरांची बदलली नावे

सांगलीच्या इस्लामपूर शहराचं अखेर नामकरण कऱण्यात आलं आहे.
आता इस्लामपूर हे शहर ईश्वरपूर नावाने ओळखलं जाणार आहे.
महायुती सरकारकडून राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत पण तुम्हाला माहित आहे का? महाराष्ट्रात आजवर कोणकोणत्या ठिकाणांची नावे बदलली गेली.
नामांतरणाच्या यादीत सर्वात पहिलं नाव बॉम्बे आहे. जे आता मुंबई म्हणुन ओळखले जाते.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्यापुर्वी उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव केले होते.
नामकरणाच्या यादीत मोमिनाबाद या शहराचं नाव देखली आहे. या शहराला आता अंबाजोगाई हे नाव देण्यात आले आहे.
सध्या मुक्ताईनगर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहराचं नाव आधी एलदाबाद असं होतं.
बऱ्याच काळाच्या वादविवादानंतर अलीकडेच औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्यात आले होते.