शुक्रवार, शनिवार, रविवार... हिवाळी सहलीचा बेत आहे? पाहा कसं असेल हवामान

Sayali Patil
Dec 18,2025

कडाक्याची थंडी

पुढील 24 ते 48 तासांमध्ये उत्तर भारतात पुन्हा एकदा कडाक्याची थंडी वाढणार असून, या थंडीचा परिणाम महाराष्ट्रापर्यंत दिसणार आहे. त्यामुळं इथंसुद्धा गारठा काही इतक्यात पाठ सोडताना दिसणार नाही.

ऑरेंज अलर्ट

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार 18 ते 22 डिसेंबरदरम्यान उत्तर प्रदेशसह पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड इथं दाट धुक्याचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम

उत्तर भारतावर सध्या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सक्रिय असून हे प्रवाह समुद्रसपाटीपासून 12.9 किमीवर ताशी 100 नॉट्स इतक्या वेगानं वाहत असल्यानं हवामानात सातत्यानं बदल होत आहे.

थंडीचं प्रमाण

महाराष्ट्रात 18 ते 22 डिसेंबरदरम्यान काही जिल्ह्यांत थंडीचं प्रमाण स्थिर असेल, तर काही जिल्ह्यांमध्ये तापमानात घट नोंदवली जाईल. किनारपट्टी भागांत तापमानाच वाढ होण्याचाही अंदाज आहे.

नाशिक

सध्या सातारा, वाई, पाचगणी, महाबळेश्वर या ठिकाणांच्या तुलनेत माथेरान, नाशिक, धुळे, इगतपुरी अशा भागांमध्ये तापमान आणखी कमी असल्यामुळं इथं थंडीचा कडाका अधिक भासत आहे.

सहली

आठवडी सुट्ट्यांच्या निमित्तानं जी मंडळी सहलींचा बेत आखत असतील त्यांच्य़ासाठी हे बेत समाधानकारक गारवा अनुभवण्याची संधी देऊन जातील. प्रामुख्यानं घाटमाथ्यावर हवेत गारठा असेल.

उष्मा

समुद्रकिनारी भागांमध्ये जायचं झाल्यास तिथं मात्र दुपारच्या वेळी सूर्यकिरणांमुळं उष्मा सोसावा लागेल. तर, रात्री उशिरानंतर तिथं तापमानात घट होण्यास सुरुवात होईल, जो पहाटेपर्यंत टिकून असेल.

VIEW ALL

आवर्जून जेवा केळीच्या पानावर, मिळतील फायदे

या अवयवांच्या दुखण्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असू शकते हार्ट अटॅकचे लक्षणे

घरातील 'या' वस्तू तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक

अशाप्रकारे बनवा घरच्या घरी 'बाकरवडी'!
Read Next Story