सांगलीपासून फक्त 34 किमीवर आहे एक जबरदस्त ठिकाण; इथं जाण्याची संधी सोडू नका

अनेकदा दूरवरची ठिकाणं फिरण्याच्या नादात जवळच्या काही ठिकाणांकडे दुर्लक्ष होतं.
सांगली आणि तिथून जवळच असणाऱ्या ठिकाणाबद्दलही असंच होतं.
तुम्हाला माहितीये का, सांगलीच्या नजीक एक असं ठिकाण आहे, जिथं गेलं असता महाबळेश्वरही आठवणार नाही.
निसर्गाचं एक अनोखं रुप दाखवणारं हे ठिकाण आहे दंडोबा हिल्स.
इथं आलं असता नजरेत भरणारं सृष्टीसौंदर्य पाहून भारावून जायला होतं.
पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर या ठिकाणाचं सौंदर्य पाहण्यासाठी ज्यांना दंडोबा हिल्स ठाऊक आहेत त्यांची गर्दी होते.
राहिला मुद्दा प्रवासाचा, तर सांगलीपासून हे ठिकाण साधारण 34 किमी इतक्या अंतरावर आहे.