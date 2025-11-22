महाराष्ट्रातील एक देवता म्हणजे म्हसोबा, ही देवता ग्रामदेवता म्हणूनही पूजली जाते.
शेंदूर लावलेला गोल किंवा उभट असा दगडाचा तांदळा या स्वरुपात गावोगावी पूजला जातो.
गावाच्या वेशीवर, शेताच्या बांधावर किंवा प्रमुख ठिकाणी हे देवस्थान असते
साधारणतः तेराव्या शतकापासून म्हसोबाची ठिकठिकाणी स्थापणा केल्याचे जाणकार लिहितात
महिषासुर’ या सामासिक शब्दातील ‘महिष’ या शब्दाला पितृवाचक ‘बा’ हा प्रत्यय जोडून ‘महिषोबा’ असा शब्द बनला असावा आणि त्याचा अपभ्रंश होऊन ‘म्हसोबा’ हे रूप तयार झाले असावे.
रोगराईचे संकट, वार्षिक यात्रा इ. प्रसंगी त्याला बकरा, कोंबडी, नारळ इ. अर्पण करतात.
ठाणे जिल्ह्यातील म्हसे (ता. मुरबाड) गावी म्हसोबाची पौष पौर्णिमेला भरणारी यात्रा ही एक प्रमुख यात्रा आहे.
