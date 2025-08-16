महाबळेश्वरपासून 20 किमी अंतरावर आहे हवेत तरंगणारं 'हे' ठिकाण; इथं येऊन मिळतं स्वर्गसुख

Sayali Patil
Aug 16,2025

महाबळेश्वर

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांपैकी एक असणाऱ्या महाबळेश्वरला अनेकांचीच पसंती मिळते. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी पाहता अनेकांनीच नव्या ठिकाणांचे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

सरस ठिकाण

महाबळेश्वरपासूनही काही अंतरावर एकाहून एक सरस ठिकाणं असून, इथून अवघ्या 20 किमी अंतरावर एक कमाल गिरीस्थान असून, हा एक कमाल 'वीकेंड गेटवे' ठरू शकतो.

पाचगणी

महाबळेश्वरपासून 20 किमी अंतरावर असणारं हे ठिकाण म्हणजे, पाचगणी. नैसर्गिक सौंदर्यानं नटलेल्या या गिरीस्थानाला भेट देऊन कमाल आनंद मिळतो.

घाटमाथ्याची वाट

पाचगणीपर्यंत पोहोचणारी वाट ही घाटमाथ्याची असून इथं येताना मागे सुटणारी गावं आणि ढगावर तरंगणाऱ्या इथल्या डोंगरकपारी जणू स्वर्गसुख देऊन जातात.

व्ह्यू पॉईंट

पाचगणीमध्ये काही साचेबद्ध पर्यटनस्थळं आणि 'व्ह्यू पॉईंट' असून, येथील 'मॅप्रो गार्डन', 'चीझ फॅक्ट्री' हल्ली पर्यटकांचं विशेष लक्ष वेधतात.

ढगांची चादर

पाऊस आणि हिवाळ्यात महाबळेश्वरमधील या अप्रतिम ठिकाणावर ढगांची जणू एक चादर तयार होऊन आपण हवेतच तरंगत असल्याचा भास होतो.

गिरीस्थान

दाट धुकं आणि वळणवाटांसह निसर्गाच्या कुशीत दडलेल्या महाबळेश्वरमधील या गिरीस्थानाला भेट देताना मुक्कामासाठीसुद्धा काही उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत.

