अमरावतीमध्ये भेट देण्यासाठी आहेत 'ही' स्वर्गाइतकी सुंदर ठिकाणे!

Tejashree Gaikwad
Sep 09,2025


सतपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेले हे अभयारण्य वाघांसाठी प्रसिद्ध आहे. निसर्गप्रेमी आणि वन्यजीव प्रेमींसाठी हे स्वर्गच आहे.


विदर्भातील एकमेव हिल स्टेशन. हिरवीगार दऱ्या, धबधबे, आणि थंड हवामानामुळे हे पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे.


चिखलदऱ्यातील व्यू पॉईंट्समधून सह्याद्रीचे रमणीय दृश्य दिसते. सूर्योदय आणि सूर्यास्तासाठी हे पॉईंट्स खास मानले जातात.


सतपुडा पर्वतावर वसलेला हा ऐतिहासिक किल्ला भव्य वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे. इतिहासप्रेमींनी नक्की भेट द्यावी.


जंगल सफारी, दुर्मिळ पक्षी आणि प्राणी पाहण्यासाठी हे उत्तम स्थळ आहे.


मान्सूनच्या दिवसांत हे धबधबे निसर्गरम्य दृश्य निर्माण करतात. पावसाळी सहलीसाठी आदर्श ठिकाण.


अमरावती शहरातील हे प्राचीन मंदिर श्रद्धेचे व पर्यटनाचे केंद्र आहे.

