कशाला दूर जायचंय? पनवेलपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत 'ही' रम्य ठिकाणं...

आठवडी सुट्टीतच प्रवासाचा एखादा भन्नाट बेत आखायचा असेल, तर पनवेलपासून हाकेच्याच अंतरावर असणारी काही ठिकाणं उत्तम पर्याय आहेत.
थोडक्यात पनवेलला जायचा बेत असेल तर तिथून काहीशा अंतरावर असणाऱ्या ठिकाणांना नक्की भेट द्या, पश्चाताप नक्कीच होणार नाही.
पनवेलपासून 10 किमीच्या अंतरावर असणारा कर्नाळा किल्ला, कर्नाळा पक्षी अभयारण्य हे पर्यायही भटकंतीसाठी उत्तम.
पनवेलपासून काही अंतरावर असणाऱ्या प्रबळगड किल्ल्यावर जाऊन हुडहूडी भरवणारा गारठा, ट्रेकिंग याचा आनंद तुम्ही घेऊ शकता.
अदाई धबधबा, गाडेश्वर ही ठिकाणंही पनवेलमध्ये पाहण्याजोगी आहेत.
पनवेलपासून काही अंतरावर पालीच्या बल्लाळेश्वराचं मंदिर आहे. जिथं या मंदिराशेजारीसुद्धा काही ठिकाणं पाहण्याजोगी आहेत.
मुंबईपासून काहीच अंतरावर असणारं पनवेल आणि याच पनवेलपासून हाकेच्या अंतरावर असणारी ही ठिकाणं नक्की फिरा...