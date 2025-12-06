महाराष्ट्रातील पुणे नजीक असलेल्या लवासा 'या' ठिकाणाला सोलो ट्रॅव्हलर्सने एकदा तरी भेट द्यायला हवी.
लवासा हे पुणे जिल्ह्यात, मुळशी धरणाजवळ आणि सह्याद्रीच्या घाटात वसलेलं एक योजित हिल-सिटी आहे.
पुण्यापासून कारने सुमारे १.५ तासात आणि मुंबईपासून ३.५ ते ४ तासात लवासा गाठता येते.
लेकसाईड प्रोमेनेड, वरसगाव जलाशय, युरोपियन थीम स्ट्रीट्स, डोंगर व्ह्यू पॉइंट्स, निसर्ग ट्रेल्स इत्यादी ठिकाणं लोकप्रिय आहेत.
कयाकिंग, बोटिंग, सायकलिंग, ट्रेकिंग, झिप-लाइन आणि फोटोग्राफी यांसारख्या अनेक अॅक्टिव्हिटीज उपलब्ध आहेत.
जून ते सप्टेंबर (पावसाळा) आणि नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी (हिवाळा) हा सर्वात उत्तम काळ मानला जातो.
लवासा मध्ये अनेक रिसॉर्ट्स, होटेल्स आणि लेक-फ्रंट विला उपलब्ध आहेत.