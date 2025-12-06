सोलो ट्रॅव्हलर्सने एकदा तरी भेट द्यावी महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणाला

महाराष्ट्रातील पुणे नजीक असलेल्या लवासा 'या' ठिकाणाला सोलो ट्रॅव्हलर्सने एकदा तरी भेट द्यायला हवी.


लवासा हे पुणे जिल्ह्यात, मुळशी धरणाजवळ आणि सह्याद्रीच्या घाटात वसलेलं एक योजित हिल-सिटी आहे.


पुण्यापासून कारने सुमारे १.५ तासात आणि मुंबईपासून ३.५ ते ४ तासात लवासा गाठता येते.


लेकसाईड प्रोमेनेड, वरसगाव जलाशय, युरोपियन थीम स्ट्रीट्स, डोंगर व्ह्यू पॉइंट्स, निसर्ग ट्रेल्स इत्यादी ठिकाणं लोकप्रिय आहेत.


कयाकिंग, बोटिंग, सायकलिंग, ट्रेकिंग, झिप-लाइन आणि फोटोग्राफी यांसारख्या अनेक अ‍ॅक्टिव्हिटीज उपलब्ध आहेत.


जून ते सप्टेंबर (पावसाळा) आणि नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी (हिवाळा) हा सर्वात उत्तम काळ मानला जातो.


लवासा मध्ये अनेक रिसॉर्ट्स, होटेल्स आणि लेक-फ्रंट विला उपलब्ध आहेत.

