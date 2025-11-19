उमेदवारी अर्जासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे लागतात?

Soneshwar Patil
Nov 19,2025


निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराला लागणारी कागदपत्रे, अटी आणि नियम खालीलप्रमाणे आहेत.


नामनिर्देशनपत्र – निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून मिळते.


जामीन रक्कम – उमेदवाराने जमा केलेल्या रकमेची पावती.


मतदार ओळखपत्र किंवा मतदार यादीतील नावाचा पुरावा


वयाचा पुरावा – जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला / आधार कार्ड इत्यादी


छायाचित्र – पासपोर्ट साइज 2 ते 3 फोटो


अधिवास – आधार, विज बिल, भाडेकरार, इत्यादी


जात प्रमाणपत्र (जर आरक्षणासाठी अर्ज करीत असाल तर)


निवडणूक खर्च खाते उघडल्याचे प्रमाणपत्र


घोषणापत्र – ज्यात खालील बाबी नमूद कराव्या लागतात: गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती (जर असेल तर).मालमत्ता व कर्जाची माहिती. शैक्षणिक पात्रता.

