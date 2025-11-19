निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराला लागणारी कागदपत्रे, अटी आणि नियम खालीलप्रमाणे आहेत.
नामनिर्देशनपत्र – निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून मिळते.
जामीन रक्कम – उमेदवाराने जमा केलेल्या रकमेची पावती.
मतदार ओळखपत्र किंवा मतदार यादीतील नावाचा पुरावा
वयाचा पुरावा – जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला / आधार कार्ड इत्यादी
छायाचित्र – पासपोर्ट साइज 2 ते 3 फोटो
अधिवास – आधार, विज बिल, भाडेकरार, इत्यादी
जात प्रमाणपत्र (जर आरक्षणासाठी अर्ज करीत असाल तर)
निवडणूक खर्च खाते उघडल्याचे प्रमाणपत्र
घोषणापत्र – ज्यात खालील बाबी नमूद कराव्या लागतात: गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती (जर असेल तर).मालमत्ता व कर्जाची माहिती. शैक्षणिक पात्रता.