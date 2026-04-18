विदर्भातील एकमेव प्रसिद्ध हिल स्टेशन म्हणून चिखलदरा खूप लोकप्रिय आहे. थंड हवामान, हिरवीगार दरी आणि धबधबे यामुळे हे ठिकाण उन्हाळ्यात खास आकर्षण ठरतं.
सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं शांत आणि कमी गर्दीचं हिल स्टेशन. इथे शांतता आणि नैसर्गिक सौंदर्य अनुभवायला मिळतं.
सापुतारा हे गुजरातमधील सुंदर हिल स्टेशन. लेक, गार्डन आणि रोपवे यासाठी प्रसिद्ध.
महाबळेश्वर हे सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे.
इगतपुरीचे अकोल्यापासूनचे अंतर 450 किमी आहे. हे शांत वातावरण, धुके आणि डोंगर यासाठी प्रसिद्ध आहे.
इतिहासप्रेमींसाठी उत्तम ठिकाण. डोंगरावर वसलेला नरनाळा किल्ला
काटेपूर्णा अभयारण्य हे निसर्ग आणि वन्यजीव पाहण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे