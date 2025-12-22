हळदीमुळे आग लागते का? सत्य काय

Dakshata Thasale
Dec 22,2025


जेजुरीत हळदीमुळे आग लागल्याची घटना घडली आहे.


पण ही रासायनिक अभिक्रिया आहे ही नैसर्गिक नाही.


जादूगार किंवा काही भोंदू बाबा लोकांची फसवणूक करण्यासाठी या विज्ञानाचा वापर करतात.


हळदीमध्ये 'कर्क्युमिन'नावाचे तत्व असते. सोडियम धातूचा छोटा तुकडा लपवला जातो.


त्यावर पाणी टाकले जाते, तेव्हा तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होऊन हायड्रोजन वायू बाहेर पडतो आणि उष्णतेमुळे तो पेट घेतो.


लांबून पाहणाऱ्याला असे वाटते की फक्त हळदीला पाणी लावल्यामुळे आग लागली


काहीवेळा हळदीमध्ये पोटॅशियम परमँगनेट मिसळले जाते.


त्यावर ग्लिसरीनचे काही थेंब पडल्यास काही सेकंदात जोरदार आग लागते


हळद स्वतः ज्वलनशील पदार्थ नाही. उलट, तिचा वापर अनेकदा जखमा भरून काढण्यासाठी केला जातो.


हळदीला आपोआप आग लागत नाही. ती पेटवण्यासाठी विशिष्ट रसायनांची जोड द्यावी लागते.

