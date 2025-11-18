उत्तम! ठाण्यापासून अवघ्या 67 किमीवर आहे 'हे' निसर्गरम्य गिरीस्थान; इथं या अन् रममाण व्हा...

Sayali Patil
Nov 18,2025

पावसाळा असो किंवा हिवाळा

पावसाळा असो किंवा हिवाळा... काही पर्यटनस्थळं अशी असतात जिथं कायमच पर्यटकांचा ओघ असतो. अशा ठिकाणी सतत फिरस्त्यांची पावलं वळत असतात.

धकाधकीच्या आयुष्यात

मात्र हल्लीच्या धकाधकीच्या आयुष्यात मात्र, फिरण्यासाठी फारसा वेळ नसल्यानं आठवडी सुट्टीमध्येच ही भटकंतीची आवड जोपासली जाते. थोडक्यात किमान वेळात पोहोचता येईल अशा ठिकाणांना पसंती दिली जाते.

कमाल ठिकाण

अशाच ठिकाणांपैकी एक म्हणजे ठाण्यापासून अवघ्या 67 किमी अंतरावर असणारं एक कमाल ठिकाण. डोंगररांगा, कडेकपारीत दडलेलं हे ठिकाण इतकं कमाल की, तिथं येणारा प्रत्येकजण रममाण होतो.

क्षीण दूर होतो

इथला निसर्ग प्रत्येक ऋतूत मन प्रसन्न करतो, सारा क्षीण दूर करतो. ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असणारं हे ठिकाण म्हणजे कर्जत, हे अनेकांच्याच आवडीचं गिरीस्थान.

वाढता ओघ

पर्यटकांचा वाढता ओघ पाहता या ठिकाणी मागील काही वर्षांमध्ये चांगल्या पद्धतीनं विकास करण्यात आला असून, अनेक रिसॉर्ट आणि होमस्टे इथं प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज आहेत.

हिवाळी सहल

हिवाळी सहलीसाठी कर्जत शहरानकीजच असणारा एक उत्तम पर्याय. शहरानजीक, पण तितकंच शहरापासून दूर असणारं आणि गावाचं गावपण जपणारं हे ठिकाण प्रत्येकाच्याच मनाचा ठाव घेतं.

दोन - अडीच तासांचा प्रवास

ठाण्याहून दोन - अडीच तासांच्या प्रवासानंतर कर्जतला पोहोचता येतं. इथं येण्यासाठीचे रस्ते उत्तम असून, प्रवास सुखाचा होतोच. शिवाय कर्जतमध्ये राहण्यापासून खाण्यापिण्याच्यासुद्धा सोई असल्यानं अनेकांचीच या ठिकाणाला पसंती असते.

जबाबदार पर्यटक

हो, फक्त एक जबाबदार पर्यटक म्हणून कर्जतला गेलं, तर या ठिकाणाच्या सौंदर्यात आणखी भर पडेल हेसुद्धा तितकंच खरं.

VIEW ALL

टेम्बा बावूमाच नाही, तर 'हे' आहेत सर्वात लहान उंचीचे क्रिकेटर्स

पांढरी जीभ कोणत्या आजारांचे संकेत देते?

GK : चांदण्या रात्रीच्याच वेळी का चमचमतात?

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेचं अधिकृत नाव तुम्हाला माहितीये का?
Read Next Story