सेक्स रॅकेट प्रकरणी अभिनेत्रीला अटक; मॉलमध्ये...

Sayali Patil
Sep 05,2025

सेक्स रॅकेट

बंगाली अभिनेत्रीला सेक्स रॅकेट प्रकरणी पोलिसांकडून अटक. प्रकरणामुळं परिसरात एकच खळबळ.

मिराभाईंदर

मिराभाईंदर मध्ये मोठ्या हाय-प्रोफाईल वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश.

मॉलमध्ये व्यवहार

मिरारोडच्या ठाकुर मॉलमध्ये सुरू होता व्यवहार. दोन बंगाली कलाकार महिलांचा सुरू होता सौदा.

छापेमारी

मीराभाईंदर वसई विरार अनैतिक मानवी वाहतुक शाखेप्रकरणी छापेमारी.

अभिनेत्री

छापेमारीत बॉलीवूड अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहनदास (मून दास) अशी ओळख पटवण्यात आलेली आहे.

जाहिरातींमध्ये काम

या अभिनेत्रीने हनी सिंग, मिका सिंग, उदित नारायण सारख्या गायकांसोबत अनेक चित्रपट, जाहिराती आणि सादरीकरणांमध्ये काम केले आहे.

भूमिका

'लोफर' या बंगाली चित्रपटात तिनं मुख्य भूमिका देखील साकारली आहे. तिला वेश्याव्यवसायासाठी महिलांचा पुरवठा करताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. (सर्व छायाचित्र- प्रतिकात्मक)

VIEW ALL

Health Care: तूर डाळ खाल्ल्यास काय होते?

GK: विमानात हॉर्न असतो का? 99% लोकांना माहित नाही उत्तर

जिभेवर दिसतायत 'ही' 5 लक्षणं? मग वेळ न घालवता डॉक्टरकडे जा

किचनमध्ये झा़डू ठेवताय? आत्ताच बदला जागा, अन्यथा...
Read Next Story