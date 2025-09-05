सेक्स रॅकेट प्रकरणी अभिनेत्रीला अटक; मॉलमध्ये...

बंगाली अभिनेत्रीला सेक्स रॅकेट प्रकरणी पोलिसांकडून अटक. प्रकरणामुळं परिसरात एकच खळबळ.
मिराभाईंदर मध्ये मोठ्या हाय-प्रोफाईल वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश.
मिरारोडच्या ठाकुर मॉलमध्ये सुरू होता व्यवहार. दोन बंगाली कलाकार महिलांचा सुरू होता सौदा.
मीराभाईंदर वसई विरार अनैतिक मानवी वाहतुक शाखेप्रकरणी छापेमारी.
छापेमारीत बॉलीवूड अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहनदास (मून दास) अशी ओळख पटवण्यात आलेली आहे.
या अभिनेत्रीने हनी सिंग, मिका सिंग, उदित नारायण सारख्या गायकांसोबत अनेक चित्रपट, जाहिराती आणि सादरीकरणांमध्ये काम केले आहे.
'लोफर' या बंगाली चित्रपटात तिनं मुख्य भूमिका देखील साकारली आहे. तिला वेश्याव्यवसायासाठी महिलांचा पुरवठा करताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. (सर्व छायाचित्र- प्रतिकात्मक)