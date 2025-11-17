मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेचं अधिकृत नाव तुम्हाला माहितीये का?

Mansi kshirsagar
Nov 17,2025


मुंबई ते पुणे या दोन अतिमहत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा एक्स्प्रेस वे


मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे या नावाने प्रचलित असणाऱ्या या महामार्गाचे नाव तुम्हाला माहितीये का


इतकंच नव्हे तर हा देशातील सर्वात महागडा एक्स्प्रेसवेदेखील आहे.


2002मध्ये तब्बल 1,630 कोटींचा निधी यासाठी खर्च करण्यात आला असून त्याची लांबी 94.5 किमी इतकी आहे


मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे अधिकृत नाव यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग आहे


मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक: NH-48 असा आहे


हा भारतातील पहिला नियंत्रित-प्रवेश असलेला द्रुतगती महामार्ग आहे

VIEW ALL

हिवाळ्यात दररोज किती सुकामेवा खावा? सेलिब्रिटी पोषणतज्ज्ञ काय म्हणालेत?

गाय कोणत्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी, भारतीय पूजतात पण शेजारी राष्ट्र...

भारतात किती क्रिकेटर्सकडे आहे Lamborghini कार?

मलायकाचा फेवरेट'पनीर ठेचा',रेसिपी ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटेल..
Read Next Story