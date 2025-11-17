मुंबई ते पुणे या दोन अतिमहत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा एक्स्प्रेस वे
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे या नावाने प्रचलित असणाऱ्या या महामार्गाचे नाव तुम्हाला माहितीये का
इतकंच नव्हे तर हा देशातील सर्वात महागडा एक्स्प्रेसवेदेखील आहे.
2002मध्ये तब्बल 1,630 कोटींचा निधी यासाठी खर्च करण्यात आला असून त्याची लांबी 94.5 किमी इतकी आहे
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे अधिकृत नाव यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग आहे
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक: NH-48 असा आहे
हा भारतातील पहिला नियंत्रित-प्रवेश असलेला द्रुतगती महामार्ग आहे