Numerology: 'या' मूलांकाचे तरुण - तरुणीचा असतो 36 चा आकडा; संसारात भांडण नको असेल तर यांनी लग्न करु नयेत

Neha Choudhary
Nov 28,2025


संसारात जोडप्याचे ज्योतिषशास्त्रानुसार पत्रिकेत 36 गुण जुळले पाहिजे असं म्हणतात.


पण अंकशास्त्रानुसार विशेष जन्मतारखेच्या जोडप्याचा 36चा आकडा असतो. संसारानंतर या जोडप्याचे सतत भांडण होतात.


अंकशास्त्रानुसार, प्रत्येक संख्येचे एक वेगळे व्यक्तिमत्व असते. हे व्यक्तिमत्व त्यांच्या जीवनावर प्रभाव पाडते.


2 अंक असलेले लोक स्वभावाने भावनिक आणि प्रेमळ असतात. पण, 4 अंक असलेले लोक मेहनती असतात पण त्यांना भावना सहज समजत नाहीत. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये भावनिक अंतर निर्माण होतं.


अंकशास्त्रानुसार, 1 क्रमांकाचे लोक अधिक स्वतंत्र आणि नेतृत्वाभिमुख असतात. पण, 4 क्रमांकाचे लोक थोडे हट्टी असतात. यामुळे अनेकदा या व्यक्तींमध्ये संघर्ष निर्माण होतात.


3 अंक असलेले लोक आनंदी असतात, तर 8 अंक असलेले लोक अधिक गंभीर असतात. परिणामी, दोघांमध्ये सुसंगततेचा अभाव दिसतो.


5 क्रमांकाचे लोक स्वतंत्र आणि साहसी असतात, तर 7 क्रमांकाचे लोक शांततेवर विश्वास ठेवतात. परिणामी, त्यांचे दृष्टिकोन अनेकदा वेगळे असतात, ज्यामुळे त्यांच्या वैवाहिक जीवनात गैरसमज निर्माण होऊ शकतात.


ज्यांचे अंक 9 आहेत ते आत्मविश्वासाने भरलेले असतात, तर ज्यांचे अंक 5 आहेत ते चंचल असतात. परिणामी, दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो.


प्रत्येक नात्यात प्रेम आणि आदर आवश्यक असला तरी, लग्नासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या जन्म क्रमांकाची सुसंगतता तपासणे शहाणपणाचे आहे. ज्योतिषाचा सल्ला घेणे देखील फायदेशीर ठरू शकते.

