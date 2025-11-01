आचार्य चाणक्य यांनी राजकारण, समाजकारण, अर्थकारणासंदर्भात दिलेले सल्ले आजही अनेकजण आवर्जून आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतात.
आचार्य चाणक्य यांनी मानवी आयुष्यातील अनेक पैलूंचा सविस्तर, सखोल अभ्यास केला असून अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत.
चाणक्य नीतिनुसार कधी कधी मूर्ख असल्याचं नाटक करणं आवश्यक असतं. असं नेमकं का म्हटलं आहे ते जाणून घेऊयात...
प्रत्येकावर डोळे बंद करुन विश्वास ठेऊ नये, असं चाणक्य सांगतात.
खरा बुद्धीमान व्यक्ती तोच असतो जो स्वत:च्या खऱ्या शक्ती इतरांपासून लपवून ठेवतो, असं चाणक्य यांनी म्हटलं आहे.
अनेकदा समोरच्याला पूर्णपणे जाणून घेण्यासाठी स्वत:ला मूर्ख असल्याचं दाखवावं लागतं, असं चाणक्य नीति सांगते.
समोरच्या व्यक्तीच्या मनात काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी अनेकदा स्वत: वेडं असल्याचं चित्र उभं करावं लागतं.
जेव्हा लोक तुम्हाला स्वत:पेक्षा कमी शिकलेला समजतात तेव्हा तुम्हाला त्यांच्या वागण्यातले, स्वभावतले खरे रंग समजतात.
सर्वात विश्वासू व्यक्तीलाही आपली सगळी गुपितं सांगता कामा नये, असा सल्ला चाणक्य देतात.
