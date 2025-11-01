...म्हणून मूर्ख असल्याचं नाटक करणं फायद्याचं: चाणक्य

Swapnil Ghangale
Nov 01,2025

सल्ले आजही वापरतात

आचार्य चाणक्य यांनी राजकारण, समाजकारण, अर्थकारणासंदर्भात दिलेले सल्ले आजही अनेकजण आवर्जून आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतात.

सविस्तर, सखोल अभ्यास

आचार्य चाणक्य यांनी मानवी आयुष्यातील अनेक पैलूंचा सविस्तर, सखोल अभ्यास केला असून अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत.

मूर्ख असल्याचं नाटक करणं आवश्यक

चाणक्य नीतिनुसार कधी कधी मूर्ख असल्याचं नाटक करणं आवश्यक असतं. असं नेमकं का म्हटलं आहे ते जाणून घेऊयात...

डोळे बंद करुन विश्वास ठेऊ नये

प्रत्येकावर डोळे बंद करुन विश्वास ठेऊ नये, असं चाणक्य सांगतात.

खरा बुद्धीमान व्यक्ती तोच असतो जो...

खरा बुद्धीमान व्यक्ती तोच असतो जो स्वत:च्या खऱ्या शक्ती इतरांपासून लपवून ठेवतो, असं चाणक्य यांनी म्हटलं आहे.

स्वत:ला मूर्ख असल्याचं दाखवावं लागतं

अनेकदा समोरच्याला पूर्णपणे जाणून घेण्यासाठी स्वत:ला मूर्ख असल्याचं दाखवावं लागतं, असं चाणक्य नीति सांगते.

स्वत: वेडं असल्याचं चित्र

समोरच्या व्यक्तीच्या मनात काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी अनेकदा स्वत: वेडं असल्याचं चित्र उभं करावं लागतं.

कमी शिकलेला समजतात तेव्हा...

जेव्हा लोक तुम्हाला स्वत:पेक्षा कमी शिकलेला समजतात तेव्हा तुम्हाला त्यांच्या वागण्यातले, स्वभावतले खरे रंग समजतात.

सगळी गुपितं सांगता कामा नये

सर्वात विश्वासू व्यक्तीलाही आपली सगळी गुपितं सांगता कामा नये, असा सल्ला चाणक्य देतात.

सामान्य संदर्भातून

सदर माहिती सामान्य संदर्भातून देण्यात आलेली आहे. 'झी 24 तास' या माहितीची पुष्टी करत नाही.

VIEW ALL

लाल की पांढरा कोणता पेरू आरोग्यासाठी जास्त फायदेशीर?

शरीरामध्ये 'या' व्हिटॅमिनची कमतरता असल्यास डोक्यात येतात वाईट विचार

राज्यातील मासेमारी व्यवसाय ठप्प? ताटातून पापलेट, सुरमई गायब... किमती वधारल्या!

Jemimah Rodrigues : क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्सचं शिक्षण किती झालंय?
Read Next Story