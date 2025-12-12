सोन्याचे दागिने पायात परिधान करु नयेत असं सांगतात. पण यामागील कारण काय आहे हे अनेकांना ठाऊक नसतं. त्याबद्दलच....
पायात सोन्याचे दागिने परिधान करणं अशुभ मानतात.
सोन्याला लक्ष्मीचं प्रतिक मानलं जातं. ज्या पद्धतीने लक्ष्मीचा सन्मान केला जातो तसाच सोन्याचा करावा असं म्हटलं जातं.
असं केल्याने घरात संपत्ती येत राहते. सोनं सुख-समृद्धीचं प्रतिक मानलं जातं.
पायात सोन्याचे दागिने परिधान केल्याने लक्ष्मी नाराज होते असं म्हणतात. यामुळे संपत्तीची हानी होते.
सोनं पायात परिधान केल्यास आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच सोनं पायात परिधान करु नये असं सांगतात.
ज्योतिष शास्त्रानुसार सोनं परिधान केल्याने कुंडलीमधील गुरु अधिक मजबूत होतो. मात्र सोनं कंबरेखाली परिधान केल्यास गुरु नाराज होतो.
पायात सोनं परिधान केल्यानं गुरु ग्रहाचा कुंडलीवर अशुभ परिणाम होतो. असं केल्यास गुरु ग्रहाची पूजा करावी लागते.
