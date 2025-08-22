मुलांना या पाच गोष्टी कधीच सांगू नका, अन्यथा होईल वाईट परिणाम

Soneshwar Patil
Aug 22,2025


आपण आपल्या मुलांना काहीही बोलण्याच्या आधी विचार करून बोलले पाहिजे.


आज आम्ही तुम्हाला अशीच काही वाक्ये सांगणार आहोत जी मुलांना कधीच बोलू नयेत.


आपण आपल्या मुलांना कधीच हे बोलले नाही पाहिजे की, तुझ्यामुळे आम्हाला लाज वाटते.


त्यासोबत कोणत्याही पालकांनी दुसऱ्यांच्या मुलाची तुलना आपल्या मुलांसोबत करून नये.


तसेच आपल्या मुलांना सारखे-सारखे टोमणे मारू नयेत.


सतत आपल्या मुलांना छोट्या छोट्या गोष्टींवरून बोलू नये.


मुलगा किंवा मुलगी अशा गोष्टी करत नसतात अशा गोष्टी कधीच बोलू नये.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

