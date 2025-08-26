आता नुसता पैसाच पैसा, करिअरमध्ये प्रगती अन् यश; गणेश चतुर्थी 'या' राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली

Neha Choudhary
Aug 26,2025


ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला धन, समृद्धी, ऐश्वर्य आणि प्रेमाचा कारक मानले जाते.


त्याचबरोबर आधुनिक ज्योतिषशास्त्रात नेपच्यून ग्रहालाही महत्त्वाचे स्थान असून 27 ऑगस्टला गणेश चतुर्थीच्या दिवशी शुक्र आणि नेपच्यून एक विशेष योग करत आहेत.


गणेश चतुर्थी 12 राशीपैकी काही राशींसाठी शुभ ठरणार आहे. त्या कोणत्या राशी आहेत पाहूयात.

मेष

मेष राशीच्या लोकांसाठी गणेश चतुर्थी खूप शुभ राहील. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला नवीन उंची गाठण्याची संधी मिळेल.

मेष

दुःखाचे ढग दूर होतील. समस्या दूर होतील. तुम्ही जीवनाकडे एका नवीन दृष्टिकोनातून पहाल. घरात आनंद येईल.

कर्क

गणेश चतुर्थीला ग्रहांचे शुभ संयोजन कर्क राशीच्या लोकांना खूप फायदेशीर परिणाम देईल. नवीन स्रोतांमधून पैसे येतील. उत्पन्न वाढेल.

कर्क

उत्पन्न वाढेल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. करिअरमध्ये तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ तुम्हाला मिळेल.


मीन राशीच्या लोकांसाठी गणपती बाप्पाचे आगमन अत्यंत फलदायी ठरेल. व्यवसायात भरभराट होईल.


नवीन योजना यशस्वी होतील. तुम्हाला संपत्ती, पद, प्रतिष्ठा, सर्वकाही मिळेल. नशीब तुम्हाला प्रत्येक पावलावर साथ देईल.


(Disclaimer : वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

VIEW ALL

ओल्या नारळाच्या करंजा करताना घाला 'हा' एक पदार्थ

पुण्याच्या मानाच्या गणपतींची प्रतिष्ठापणा मुहूर्त...

Ganeshotsav 2025: गणपतीला मोदक का आवडतात?

मराठी अप्सरेचा दिलखेच अंदाज, फोटोंनी वेधलं लक्ष
Read Next Story