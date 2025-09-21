'या' तारखेला जन्मलेल्या मुली सासरच्या घराला बनवतात स्वर्ग!

Soneshwar Patil
Sep 21,2025


अंकशास्त्रानुसार, या तारखेला जन्मलेल्या मुली चांगल्या सून बनतात.


त्यासोबत या मुली त्यांच्या सासरच्या घरात सर्वांच्या आवडत्या असतात.


ज्या मुलींचा जन्म हा कोणत्याही महिन्यातील 8,17 आणि 26 तारखेला झालेला असतो अशा मुलींचा मूलांक 8 असतो.


8 मूलांक असणाऱ्या मुली या लग्नानंतर खूपच जबाबदार होतात.


या मुली नेहमी त्यांच्या सासरच्या लोकांना आनंदी ठेवतात.


त्यांचा स्वभाव देखील खूप गोड असतो. त्यामुळे त्या सर्वांच्या लाडक्या असतात.


8 मूलांक असलेल्या मुली प्रामाणिक आणि सत्यवादी असतात.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

