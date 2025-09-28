अंक ज्योतिषानुसार काही मुलांकावर जन्मलेल्या मुलींवर देवी सरस्वतीचा आशीर्वाद मिळतो
ज्या लोकांचा जन्म महिन्याच्या 5,14 किंवा 23 तारखेला होतो अशा लोकांचा मुलांक 5 असतो
त्याचा स्वामी ग्रह बुध असतो. या लोकांचा स्वभाव बोलका असला तरी ते बुद्धिमानी असतात
या मुलांकाच्या मुली तेज बुद्धिमत्ता आणि बोलक्या असतात. तसंच, धाडसी असतात
बुध ग्रहाचा प्रभाव असल्याने त्यांना फिरायला खूप आवडते.
अंक ज्योतिषानुसार मुलांक 5 असलेल्या मुलींसाठी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खूप शुभ मानला जातो
