अंकशास्त्रानुसार, या तारखेला जन्मलेल्या मुली असतात देवी सरस्वतीसारख्या गुणांनी परिपूर्ण.
ज्या मुलींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 5,14 किंवा 23 तारखेला होतो त्यांचा मूलांक 5 असतो.
यांचा स्वामी ग्रह बुध आहे. हे लोक बोलके आणि स्वभावाने बुद्धिमान असतात.
तसेच या मुली धाडसी आणि सर्वांचे मन जिंकण्यात अतिशय हुशार असतात.
बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे त्यांना एकाच ठिकाणी राहण्याची सवय नसते. त्यांना नेहमी प्रवास करायला आवडतो.
5 मूलांक असलेल्या महिलांसाठी सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार हा शुभ मानला जातो.
कोणत्याही परिस्थितीत स्वत:ला जुळवून घेण्याचे त्यांना चांगले माहिती असते.
