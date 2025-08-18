99 टक्के मुलं इथेच चूक करतात, 'या' 5 सवयींमुळे मुली जातात दूर

Soneshwar Patil
Aug 18,2025


मुली जेव्हा स्वता:साठी मुलगा पसंत करतात तेव्हा त्याच्या सर्व सवयी पाहूनच करतात.


आज आम्ही तुम्हाला मुलांच्या कोणत्या सवयी या मुलींना आवडत नाहीत याबद्दल सांगणार आहोत.


स्वत:चे गुण गाण गाणारे मुलं ही मुलींना अजिबात आवडत नाहीत. त्यामुळे मुलांनी ही सवय सोडली पाहिजे.


फ्लर्टिंग करणारी मुलं देखील अनेक मुलींना आवडत नाहीत. त्यामुळे ही सवय आताच सोडून द्या.


सतत प्रश्न विचारणारी मुलं देखील मुलींना अजिबात आवडत नाहीत. तुम्हाला ही सवय असेल तर बंद करा.


काळजी न घेणारी मुलं ही मुलींना अजिबात आवडत नाही. त्यामुळे मुली अशा मुलांपासून दूर जातात.


पैशांबाबत बोलणारे आणि स्वत:ला श्रीमंत दाखवून देणारी मुलं मुलींना आवडत नाहीत.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

