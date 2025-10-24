जर तुमचे मन वारंवार भटकतेय, मग 'या' टिप्स वापरा

Soneshwar Patil
Oct 24,2025


प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मकता आणि आनंद हवा असतो.


मात्र, आपल्या आसपास असणाऱ्या वातावरणामुळे मनात नकारात्मक विचार येत असतात.


अशातच आज आम्ही तुम्हाला मन सकारात्मक ठेवण्यासाठी काही टिप्स सांगणार आहोत.


प्रथम स्वत:ला प्रेरित करण्यासाठी पुस्तके वाचा. पुस्तके हे तुमचे मन शांत करण्यास मदत करू शकतात.


त्याचबरोबर तुमच्या आयुष्यातून नकारात्मक लोकांना काढून टाका. त्यामुळे तुम्ही सकारात्मक व्हाल.


तसेच मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची झोप आहे. त्यामुळे तुमचा मूड देखील चांगला राहतो.


स्वत:ला सकारात्मक ठेवण्यासाठी शांत वातावरणात बसून थोडा वेळ घालवा.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

