वास्तुनुसार 'या' दिशेला स्वयंपाकघर असणे असते शुभ

Soneshwar Patil
Nov 09,2025


वास्तुशास्त्रामध्ये घर आणि स्वयंपाकघर कोणत्या दिशेला असावे याबद्दल सांगण्यात आलं आहे.


जर तुम्ही देखील नवीन घर बांधत असाल तर तुम्हाला देखील माहिती पाहिजे.


आज आम्ही तुम्हाला स्वयंपाकघर कोणत्या दिशेला असावे याबद्दल सांगणार आहोत.


स्वयंपाकघर हे आग्नेय आणि वायव्य दिशेला असल्यास खूप शुभ मानले जाते.


त्याचबरोबर स्वयंपाकघर हे नेहमी स्वच्छ आणि नीटनेटके असावे.


गॅस किंवा स्वयंपाक करण्याची जागा ही नेहमी पूर्वेकडे असावी.


तसेच पाण्याचा फिल्टर किंवा नळ हा ईशान्य दिशेला असावा.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

