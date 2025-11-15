उगीच नाही होत लक्ष्मी प्रसन्न, अंबानी परिवार 'अशी' करतो देवाची उपासना!

Pravin Dabholkar
Nov 15,2025


मुकेश अंबानी आणि त्यांचा परिवार धर्म कर्माच्या कामात नेहमी पुढे असतो.


मुकेश अंबानी नियमित आपल्या परिवारासोबत धार्मिक यात्रेत सहभागी होत असतात.


खरी भक्ती आणि श्रद्धेच्या भावनेने ते देवाची पूजाअर्चा करतात.


अंबानी हे केवळ महान व्यावसायिकच नव्हे तर सांस्कृतिक परंपरांशी नाते जोडणारेदेखील आहेत.


अंबानी खऱ्या मनाने देवाची पूजा करतात.


त्यांची उपासना करण्याची पद्धत केवळ मंदिरांना भेटी देण्याची नाहीय.


त्यांची प्रार्थना करण्याची पद्धत परंपरा,भक्ती आणि नम्रता यांचे मिश्रण आहे.


देवाच्या चरणी पोहोचल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावरील तेज पाहण्यासारखे असते.


कोणत्याही कार्याची सुरुवात करण्याआधी अंबानी देवाचे स्मरण करतात. जे एका सनातनीचे लक्षण आहे.

