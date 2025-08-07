सुनेने सासूला या 5 गोष्टी कधीच सांगू नयेत, अन्यथा नाते बिघडू शकते!

Soneshwar Patil
Aug 07,2025


लग्नानंतर मुलींची अनेक नाती बदलतात. त्यामुळे जर तुमचे सासू-सासऱ्यांशी चांगले नाते नसेल तर घरात तुम्ही कधीच आनंदी राहू शकत नाही.


यामध्ये काही गोष्टी अशा असतात ज्या तुम्ही कधीच सासूला सांगू नयेत. कोणत्या आहेत त्या गोष्टी. पाहूयात


सर्वात प्रथम तुम्ही तुमच्या मुलाल काय शिकवले आहे हे कधीच तुमच्या सासूला म्हणू नका.


कोणत्याही सूनेने आपल्या नवऱ्याच्या चुका कधीही तुमच्या सासूवर लादू नका.


दोघांमधील भांडणाबद्दल सासूला सांगू नका आणि असे म्हणू देखील नका की हे सर्व तुमच्यामुळे घडतेय.


सासूच्या एखाद्या बोलण्याला लगेच उलट उत्तर देऊ नका.


सासूला असे कधीच सांगू नका की, तुमच्यापेक्षा जास्त मी तुमच्या मुलाला ओळखते.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

