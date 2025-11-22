'या' 2 राशीच्या लोकांनी पुष्कराज घातल्याने मिळतील असंख्य लाभ

Nov 22,2025


या 2 राशीच्या लोकांसाठी पिवळा रंग हा अतिशय शुभ आहे.


या राशीच्या लोकांना त्यांच्या आयुष्यात प्रगतीसाठी पुष्कराज घालण्याचा सल्ला दिला जतो.


या राशीचे लोक पुष्कराज रत्न धारण करतात तेव्हा त्यांच्या घरी लक्ष्मी वास करते, असे मानले जाते.


या राशीच्या लोकांना पुष्कराज घातल्याने आनंद आणि सौभाग्याची प्राप्ती होते.


पुष्कराज सोन्यासोबत घालावे पण ते चांदी किंवा पंचधातुमध्ये देखील घालता येतो.


या भाग्यशाली राशी धनु आणि मीन असून त्याचे स्वामी गरु ग्रह आहे.


पुष्कराज धारण करण्याचा गुभ दिवस गुरुवार आहे पण कधी घालावा हे ज्योतिषांना विचारावे.


(वरील सर्व माहिती सामन्यज्ञानावर आणि पौराणिक माहितीवर आधारित असून झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही)

